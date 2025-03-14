Лялькові, в стилі "Бріджертонів" та з оптичними ілюзіями: найтрендовіші блузки весни 2025

З розквітанням весни хочеться забути про теплі светри і відчути полегшення у прямому сенсі.

Ні для кого не секрет, що блузка – класика весняного гардеробу. Але який варіант обрати на весну 2025? ТаблоID іде на допомогу.

Незалежно від того, чи ви мінімалістка, яка надає перевагу елегантності, чи ви за богемний дух, цієї весни на вас чекає безліч шикарних і спокусливих варіантів, які допоможуть виглядати актуально і бути в тренді.

Лялькові

Якщо ви шукаєте собі нарядну блузку, проте вам набридли тривіальні варіанти, то цей ляльковий шик саме для вас.

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Ну дуже мило Фото з Instagram

Блузки з великим коміром були модними з 2013 по 2017 рік, проте цьогоріч вони повертаються, аби прикрасити сірі будні. Їх ляльковий вайб і чарівність здатні зробити будь-який образ більш радісним та цікавим.

А в денімі ще краще Фото з Instagram

Бохо

Ще один фасон блузки, який почав набирати популярність минулого року, але продовжить домінувати і у 2025 році – бохо. Шифонові, з вишивкою, легкі та богемні – що може бути краще для весняного сезону. Vogue зазначає, що стиль бохо залишається з нами надовго, тож такий витончений і романтичний топ – найактуальніший варіант в принципі.

Бохо ще залишається з нами Фото з сайту Sezane

Легкість та недбалість в тренді Фото з Instagram

Рюшики, волани та напівпрозорі тканини - те що треба для весни 2025 Фото з Instagram

Шик з "Бріджертонів"

Блузки з оборками, рюшами, олдскульними обʼємними рукавами – одна з ключових тенденцій цього року. Ця історія навіює серіал "Бріджертони" або Вікторіанську епоху, обирайте власний асоціативний ряд для зручності.

Ви можете одягти таку блузку з будь-чим, від прямих або скінні джинсів до базової чорної спідниці і виглядати при цьому нетривіально.

Такі блузки підійдуть під будь-яку базу Фото з Instagram

Неймовірно елегантно Фото з сайту The Reformation

"Голі"

Шукаєте для себе щось екстравагантне? Тоді прозорі блузки точно вам підійдуть. Дійсно, важко їх уявити як елемент офіційного дрескоду, проте такий повсякденний варіант не залишить байдужим нікого. "Голі" блузки ефемерні, взагалі нестандартні, бунтівні і, в той самий час, романтичні. До речі, поєднувати їх можна на власний розсуд, від базового низу до чогось не менш екстравагантного.

Прозорі блузки готові розбавити сірі будні Фото з Instagram

З бантом

Якщо ви за ніжність та романтику, то обирайте шовкові блузки з бантом. Цьогоріч багато модних будинків додали у свої колекції цей елемент, тим самим переосміслюючи давно трендові банти. На думку Vogue найбільш актуальними будуть блузки саме у світлих кольорах, а також з додатковим ошатним мереживом.

Акценти "роблять" образ Фото з сайту Rixo

Шкіряні

Шкіряні речі – давно класика. Минулоріч був справжній "бум" на шкіряні штани та спідниці. А у 2025 році дизайнери пропонують нам стати більш сміливими і "спробувати" блузки з цього матеріалу. Драпіровані, обтислі, а також з гіперболізованими плечима і комірцем-стійкою – обрати точно є з чого.

Шкіряна блузка - це щось новеньке Фото з сайту Answear

В утилітарному стилі

Базою утилітарного стилю є прості форми та великі кишені. Деякі дизайнерські колекції представляють блузки у цьому стилі у цікавих варіаціях. Наприклад, актуальними будуть прозорі з будь-якою довжиною рукавів у ніжному бежевому, білому та рожевому кольорах. Такі модні блузки можна доповнити скінні штанами (так-так).

Чим більше кишень - тим краще Фото Hermes

З драпіруванням

Драпіровані блузки – трендовий шик весни 2025. Vogue порівнює цей варіант з одягом грецьких богинь, чий одяг вишукано та плавно підкреслює красу тіла. Деяки дизайнери пропонують блузки без рукавів, котрі накинули наче шарф, а хтось драпірує тюль і додає елегантні волани. Загалом, цьогоріч ми будемо менше приховувати лінії тіла і більше носити одяг за розміром (прощавай, оверсайз!).

Така блузка підкреслює форми Фото з сайту Answear

З шарфом

Ще одним вишуканим варіантом буде блузка, що струменіє по фігурі з елегантним шарфом, котрий підкреслює шию або недбало накинутий на плече. Це здається переосмисленням чокерів, проте для тих, хто вже виріс з цього і бажає чогось більш рафінованого та жіночного. Щось в цьому однозначно є.

Дух ретро Фото з Instagram

Дуже жіночно Фото з Instagram

З оптичними ілюзіями

Цьогоріч кілька дизайнерів придставили блузки, котрі створюють певну оптичну ілюзію. У одній з колекцій такий топ був зроблений з невагомої тканини, котра виглядала так, наче от-от "стіче" з тіла моделі. Хтось пропонує екстравагантний варіант з пірʼям і елементами картин відомих художників. До того ж, здається й досі актуальними залишаються речі, котрі імітують форми голого жіночого тіла.

Обовʼязково надихайтеся добірками ТаблоID з весняними трендами і обирайте цікаві луки на теплий сезон. А також дізнайтеся, як носити скінні.