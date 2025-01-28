Різатдінова у мереживній сукні "розбавила серйозність" зухвалим декольте

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова повипромінювала жіночність у сукнях.

31-річна спортсменка запостила фото, де попозувала у луках від українських дизайнерів.

"Трошки розбавлю "серйозність" свого інстаграму", - підписала фото Ганна.

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Ганна посвітила формами у сукні дизайнерки Каті Сільченко

І підкреслила талію чорним мереживом

Нагадаємо, раніше Різатдінова пригадувала, як її називали "сірою і нецікавою" та розказувала, як дбає про красу і молодість обличчя.