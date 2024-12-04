"У світі повно дурнів з дипломом": Різатдінова посвітила пружним пресом і пояснила, що помагає звернути гори. Відео

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова у Instagram поділилася мотивуючим фітнесвідео, в якому висловила свою думку щодо рис, які у житті допомагає звернути гори.

"Наполегливість. Ніщо не замінить наполегливість", - запевнила 31-річна зірка.

Різатдінова підкріпила свою думку енергійним фітнесвідео

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"Ні талант. Адже часто зустрічаються талановиті, але неуспішні люди. Ні геніальність. Адже недооціненний геній - це побитий стереотип. Не освіта, у світі повно дурнів з дипломом Лише наполегливість та рішучість допоможуть звернути гори", - заявила Аня.

Спортсменка знає, як зрушувати гори і досягати успіху

Головне - це наполегливість, переконана Ганна

Нагадаємо, як розповідала Різатдінова, свого часу її називали "сірою", "нежіночною" та "без вогнику". А ще спортсменка не приховує, що мала потужну залежність від цукру.