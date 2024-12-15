Різатдінова в міні бургунді посвітила ногами для гламурних фото

Юлія Леськова 15 грудня, 09:30
Ганна Різатдінова позує для фото
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Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова вкотре потішила своїх шанувальників стильними фото в трендовому образі.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Ганна позує у обтислому мініплатті з горловиною та довгими рукавами кольору бургунді. Свій образ вона доповнила колготками в тон та туфлями на підборах трішки темнішого кольору.


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Фото _serik_serik_
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Фото _serik_serik_
Ганна Різатдінова на стільці
Фото _serik_serik_

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова в ефектній червоній сукні попозувала перед камерою та розповіла, чому день Святого Миколая для неї особливий.

Як відомо, також на початку листопада спортсменка хизувалася фемілі-луком зі своїм сином.

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