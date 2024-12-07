"Дива трапляються": Різатдінова у спокусливій декольтованій сукні розказала, чим особливий для неї день Святого Миколая. Фото

Фото з Instagram Ганни Різатдінової

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла підписникам, чому день Святого Миколая є важливим для неї.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Для мене свято Святого Миколая — особливий день року. Досі памʼятаю, як за день до Олімпіади, за яку дуже переживала, я пішла в церкву і, стоячи біля ікони Святого Миколая, надзвичайно щиро, наскільки це було можливо, просила його допомогти мені", - пригадала Ганна.

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Вона зазначила, що після цього стала Олімпійською призеркою, а її життя змінилося.

"Тепер, коли я приходжу в храм, щоразу дякую Святому Миколаю за те, що він є. Я знаю, що дива трапляються, коли в них віриш, тому також дякую і памʼятаю, завдяки кому вони можливі", - додала Різатдінова.

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Також гімнастка окремо подякувала Збройним силам України.

"Сьогодні також день Збройних сил України, тому я щиро дякую кожному захиснику, завдяки якому сьогодні дітки та дорослі можуть насолоджуватися цим днем", - підсумувала Олімпійська призерка.

Нагадаємо, у 1000-й день повномасштабної війни в Україні Ганна Різатдінова посадила дерево та пригадала свій дім в тимчасово окупованому Криму.

Як відомо, на початку листопада сину Ганни від Олександра Онищенка, Роману виповнилося 7 років.