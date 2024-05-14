"Нереально кайфую": Різатдінова в боді та на високих підборах гайнула в пристрасний танок

Гімнастка Ганна Різатдінова більше за свою професію полюбляє хіба що танці.

В Instagram Ганна запостила відео з тренування і поділилася своїми враженнями від процесу.

"Нереально кайфую від танців. Як би тяжко не було на репетиціях. Я думаю, якби я не займалась художньою гімнастикою, я би пішла в професійну хореографію", - зізналася Ганна.

Різатдінова показала свій перший танець

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Для того, щоб ефектно виглядати у кадрі і впевнено робити кожен рух, Різатдінова багато працює над своєю фізичною формою. Раніше вона, наприклад, показувала вправи для укріплення м’язів кора.