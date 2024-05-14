"Нереально кайфую": Різатдінова в боді та на високих підборах гайнула в пристрасний танок
Гімнастка Ганна Різатдінова більше за свою професію полюбляє хіба що танці.
В Instagram Ганна запостила відео з тренування і поділилася своїми враженнями від процесу.
"Нереально кайфую від танців. Як би тяжко не було на репетиціях. Я думаю, якби я не займалась художньою гімнастикою, я би пішла в професійну хореографію", - зізналася Ганна.
Для того, щоб ефектно виглядати у кадрі і впевнено робити кожен рух, Різатдінова багато працює над своєю фізичною формою. Раніше вона, наприклад, показувала вправи для укріплення м’язів кора.
"Вважала себе недостатньо гарною": Різатдінова в купальнику повигиналася на підлозі і поміркувала про самоцінність
Різатдінова згадала, як її називали "сірою та нецікавою", і влаштувала сексі-танці в купальнику під дощем. Відео
"Заново закохуюсь у себе": Різатдінова в чорній шкірі та годинниках попозувала для чуттєвих фотопортретів