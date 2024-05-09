"Заново закохуюсь у себе": Різатдінова в чорній шкірі та годинниках попозувала для чуттєвих фотопортретів

Гімнастка Ганна Різатдінова в чорному луці зі шкіри та мережива і акцентних прикрасах попозувала для нового фотосету.

Результатом, який їй самій страшенно сподобався, 30-річна зірка поділилася в Instagram.

Під шкірянкою на Ганні було дещо звабливо-мереживне Фото _serik_serik_ із Instagram Різатдінової

"Ви маєте побачити цю серію фото. Я заново закохуюся в себе", - зізналася Аня.

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Нагадаємо, Різатдінова нещодавно розказала, що мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Спортсменка чесно продемонструвала, який вигляд мала під час загострення акне.











