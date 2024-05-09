"Заново закохуюсь у себе": Різатдінова в чорній шкірі та годинниках попозувала для чуттєвих фотопортретів

Марія Ткаченко 9 травня, 15:00

Гімнастка Ганна Різатдінова в чорному луці зі шкіри та мережива і акцентних прикрасах попозувала для нового фотосету.

Результатом, який їй самій страшенно сподобався, 30-річна зірка поділилася в Instagram.

Під шкірянкою на Ганні було дещо звабливо-мереживне

Під шкірянкою на Ганні було дещо звабливо-мереживне

Фото _serik_serik_ із Instagram Різатдінової

"Ви маєте побачити цю серію фото. Я заново закохуюся в себе", - зізналася Аня.


Гімнастка дуже сподобалася собі на чуттєвих портретах

Гімнастка дуже сподобалася собі на чуттєвих портретах

Родзинка образу - годинник-каблучка

Родзинка образу - годинник-каблучка

Ну і просто годинник

Ну і просто годинник

Різатдінова, яка під час повномасштабної війни розійшлася з бойфрендом, заново закохується в саму себе

Різатдінова, яка під час повномасштабної війни розійшлася з бойфрендом, заново закохується в саму себе

Нагадаємо, Різатдінова нещодавно розказала, що мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Спортсменка чесно продемонструвала, який вигляд мала під час загострення акне.

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Різатдінова
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