"Заново закохуюсь у себе": Різатдінова в чорній шкірі та годинниках попозувала для чуттєвих фотопортретів
Гімнастка Ганна Різатдінова в чорному луці зі шкіри та мережива і акцентних прикрасах попозувала для нового фотосету.
Результатом, який їй самій страшенно сподобався, 30-річна зірка поділилася в Instagram.
"Ви маєте побачити цю серію фото. Я заново закохуюся в себе", - зізналася Аня.
Нагадаємо, Різатдінова нещодавно розказала, що мала серйозні проблеми зі шкірою обличчя. Спортсменка чесно продемонструвала, який вигляд мала під час загострення акне.
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