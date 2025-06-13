"Супермен" Генрі Кавілл з коханою попозував на хіднику через пів року після народження первістка. Фото

Британський актор Генрі Кавілл, відомий за роллю у серіалі "Відьмак" і фільмах про Супермена, та його кохана, продюсерка Наталі Віскузо відвідали 71-й кінофестиваль у Таорміні.

Пара, яка у січні цього року вперше стала батьками, прибула на захід в елегантних образах. 42-річна знаменитість позував у чорному смокінгу з краваткою-метеликом, а його дівчина вбралась у шовкову максісукню вільного крою бронзово-мідного кольору.

Уважні шанувальники звернули увагу й на прикраси 34-річної Наталі, а особливо на чималу каблучку, яка може натякати на ймовірні заручини закоханих.

Актор пригорнув до себе усміхнену обраницю на червоній доріжці Фото Getty Images

Як відомо, Кавілл і Віскузо офіційно дебютували, як пара у 2021 році. Хоча з народження їхнього первістка пройшло вже пів року, ім'я та стать дитинки не розголошується.

Щодо Генрі, то він активно розвиває свою акторську кар'єру і частенько потрапляє в перелік найсексуальніших чоловіків.