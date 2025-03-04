Маколей Калкін разом з матір'ю своїх дітей кумедно попозував на хіднику. Фото

Голлівудська пара Маколей Калкін і Бренда Сонг стали одними з найяскравіших зіркових гостей на вечірці Vanity Fair після "Оскара"-2025.

На церемонії 44-річний актор носив одяг від Valentino. А саме бежевий піджак, сірі штани та блакитну сорочку.

36-річна Бренда вдягнула вишукану сукню кремового кольору від Marmar Halim. Вбрання мало драпірування і витончений шлейф. Фотографіями з події пара поділилася в Instagram.

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До речі, цього ж дня молодший брат Маколея, Кіран Калкін, отримав свій перший "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль".

Як відомо, знаменитості почали зустрічатися після спільних зйомок у Таїланді у 2017 році

Вечірка Vanity Fair щороку збирає топових зірок кіноіндустрії, а цього разу своїми ефектними луками глядачів потішили Джаггер з коханою, Безос із нареченою, Софія Вергара, Зої Кравіц і сини Елтона Джона.

Маколей і Бренда ще поки не одружені, але весілля в планах є

Нещодавно Маколей і Бренда дали перше інтерв'ю за довгий час, в якому розповіли про своє сімейне життя та бажання одружитися. Нагадаємо, актори виховують двох синів: 3,5-річного Дакоту й 2-річного Карсона.

У минулому Калкін пережив важку наркотичну залежність, але зараз, за його словами, він почувається набагато краще в колі улюблених людей.