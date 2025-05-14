Ошатний Тарантіно на доріжці в Каннах пообіймав дружину у срібній сукні. Фото

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно та його дружина, ізраїльська співачка Даніелла Пік відвідали червону доріжу 78-го Каннського кінофестивалю.

41-річна обраниця режисера позувала у срібній сукні з інкрустованими камінчиками, а її чоловік зупинився на класному чорному костюмі з метеликом.

На хіднику 62-річний Квентін ніжно обіймав кохану. Вони разом усміхнено позували фотографам.

Топовий режисер відвідав червону доріжу разом з мамою своїх дітей Фото Getty Images

Нагадаємо, парочка одружена з 2018 року, а познайомилися вони у 2009-му в Ізраїлі. Квентін і Даніелла виховують 5-річного сина Лео і 2,5-річну дочку, ім'я якої не розголошується.

До речі, подружжя вже не вперше відвідує Канни разом. А ще закохані влаштовували пишні вечірки. Тарантіно також зізнавався, що Даніелла — його ідеал.