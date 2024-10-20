"Квартет вкупі": Горбунов замилував мережу селфі з Осадчою та двома синами. Фото
Телеведучий Юрій Горбунов узяв собі за традицію в вихідні дні тішити підписників сімейними фото. Раніше він уже показував творче дозвілля з синами та селфі зі старшим Іваном.
А цього разу Юрій виклав фото "квартету вкупі" - з дружиною Катериною Осадчою та обома нащадками - Данилом та Іваном.
"Знову разом", - прокоментувала фото з родиною Катя.
Нагадаємо, поки було тепло, Катя з 7-річним Іваном каталися на вейкборді по Дніпру.
Детальніше про історію кохання і стосунки Горбунова і Осадчої читайте в попередньому матеріалі ТаблоID.
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