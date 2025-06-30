Горняк у молочному міні та з авоською поласувала морозивом на київських вулицях

Марія Мельник - 30 червня, 12:45

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк влаштувала стильну прогулянку Києвом.

У своєму Instagram Христина запостила фото, де похизувалася стрункими ніжками у світлому костюмі.

"Зробимо вигляд, що сьогодні не робочий понеділок, а просто літній спекотний день, і я гуляю з морозивом, насолоджуюсь містом!", - написала блогерка.

Горняк посвітила ніжками

Горняк з тих жінок, кому не сумно і не нудно з собою

Фото: sonya_nesterenko_

Христина Горняк посвітила ніжками

Блогерка доповнила образ рожевою морячкою і цікавими окулярами

Ексдружина Остапчука прогулялася Києвом

Блогерка додала трохи легкості у цей понеділок

Нагадаємо, раніше Христина розповідала ТаблоID про свої правила з догляду за шкірою обличчя, як часто вона відвідує косметолога і які її улюблені б'юті-засоби.

А у січні блогерка розповідала, яку процедуру зробила у зоні декольте.

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