Горняк у молочному міні та з авоською поласувала морозивом на київських вулицях

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк влаштувала стильну прогулянку Києвом.

У своєму Instagram Христина запостила фото, де похизувалася стрункими ніжками у світлому костюмі.

"Зробимо вигляд, що сьогодні не робочий понеділок, а просто літній спекотний день, і я гуляю з морозивом, насолоджуюсь містом!", - написала блогерка.

Горняк з тих жінок, кому не сумно і не нудно з собою Фото: sonya_nesterenko_

Блогерка доповнила образ рожевою морячкою і цікавими окулярами

Блогерка додала трохи легкості у цей понеділок

Нагадаємо, раніше Христина розповідала ТаблоID про свої правила з догляду за шкірою обличчя, як часто вона відвідує косметолога і які її улюблені б'юті-засоби.

А у січні блогерка розповідала, яку процедуру зробила у зоні декольте.