Горняк у молочному міні та з авоською поласувала морозивом на київських вулицях
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк влаштувала стильну прогулянку Києвом.
У своєму Instagram Христина запостила фото, де похизувалася стрункими ніжками у світлому костюмі.
"Зробимо вигляд, що сьогодні не робочий понеділок, а просто літній спекотний день, і я гуляю з морозивом, насолоджуюсь містом!", - написала блогерка.
Нагадаємо, раніше Христина розповідала ТаблоID про свої правила з догляду за шкірою обличчя, як часто вона відвідує косметолога і які її улюблені б'юті-засоби.
А у січні блогерка розповідала, яку процедуру зробила у зоні декольте.
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