"Я просто хотіла, щоб від мене відстали": дружина Остапчука назвала імена ймовірних коханців Горняк

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Щодня запекла сварка між теперішньою та колишньою дружинами шоумена Володимира Остапчука набирає обертів. Цього разу Катерина Остапчук назвала імена ймовірних коханців Христини Горняк.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Нотаріусом її зробив її коханець Горбуненко Денис Володимирович. Його дружині, з якою він 30 років у шлюбі, співчуваю. Другий: бандит Потапенко", - написала Катерина.

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Катерині, здається, увірвався терпець





Катя зауважила, що Горбуненко не купляв Христині ліцензії нотаріуса, однак допоміг скласти іспит.

"Після цього він влаштував її працювати до себе в банк нотаріусом, і таким чином вона заробила на квартиру. Окрім цього, вона була фігуранткою кримінальної справи, пов'язаною з Горбуненком. Денис Володимирович, треба було закрити рота своїй коханці, котра хвалилася вами всім підряд", - додала Остапчук.

Катерина стверджує, що нотаріусом Христина стала завдяки коханцю

Катерина зізналася, ще не хотіла розкривати імен, і просила припинити публічну сварку, однак пізніше подруга Христини злила в чат особисту переписку Горняк та Володимира Остапчука, де він, нібито шкодує про розлучення з нею.

"Я попереджала. Я просила. Я благала. Я просто хотіла, щоб від мене відставали. Але вона через майже 3 роки після розлучення намагається довести мені, що я була запасним варіантом і до неї хотіли повернутися. Уявіть, вона вчора знайшла і надіслала їх особисту з Вовою переписку подрузі, щоб та це виклала на всю країну. Покажи, що було до того!" - заявила Катя.

Скріншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук

Дружина шоумена додала, що не засуджує Горняк за те, що була коханкою.

"Я не засуджую за те, що вона була коханкою. Чого я буду лізти в те, з ким вона спить. Мова про безкінечну брехню, порушення закону, зв'язки зі схемами та створення образу", - підсумувала вона.

Христина все таки відповіла на оприлюднену Катею інформацію та наголосила, що попросила свого адвоката зафіксувати повідомлення Остапчук.

"Так от, прошу свого адвоката, Поліну, зафіксувати ці повідомлення, а також представників Мін'юсту, які тут сидять, і в разі, якщо на мене буде створюватися тиск тощо, відповідальність за Катериною Остапчук. Бо кидати такі слова на вітер, це треба добре думати", - заявила вона.

Нагадаємо, кілька днів тому Катерина Остапчук вперше порушила мовчання щодо поділу будинку між Володимиром Остапчуком та Христиною Горняк. Вона заявила, що колишня її коханого надто часто спекулювала на темі будинку та неодноразово принижувала Катерину.

До речі, дійти якогось консенсусу в справі поділу майна між колишнім подружжям вдалося лише у березні цього року. Втім, як бачимо, ця справа досі залишається скандальною.