Не "кототіті": Горняк у спідньому пояснила, яку процедуру в зоні декольте зробила

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк розбурхала уяву своїх підписників у Instagram, показавшись днями топлес у напівпрозорому медичному халатику та жартома натякнувши на зміну розміру грудей. Пожартувала вона й про татуювання, причому дехто їй дійсно повірив.

Достатньо розважившись, 38-річна Христя зрештою розкрила інтригу, а заразом пояснила, як вона насправді ставиться до мамопластики.

Христина вміє заінтригувати свою аудиторію

Реклама:

Блогерка запропонувала такий варіант

Але ні, "кототіті" Христя не робила

"...Я дуже люблю і задоволена своїм природним розміром і формою, поки мене все влаштовує! Колись, можливо, після годування грудьми треба буде щось міняти. Та точно не зараз!", - запевнила ексдружина Володимира Остапчука.

Горняк дуже хоче колись стати мамою, але не переживає з приводу того, що "годинник цокає"

Христина розказала, яку процедуру вона насправді робила.

"З дитинства моє тіло все в родимках, кератомах тощо. Є маленькі, є більші, є симпатичні і естетичні, а є ті, які мені не дуже. Тому я поступово їх там, де мені не подобається, видаляю", - поділилася блогерка.

"Тут на фото видно, що вони такі маленькі, на шиї, до речі, я вже прибрала, вчора прибирала на грудях деякі, а ще буду ось тут на декольте. Ну, поки нема сонця, займаюсь", - додала вона.

Блогерка вже готується до літнього відпочинку на улюбленому острові?

Нагадаємо, якраз нещодавно Горняк показувала, як виглядає в декольтованому купальнику.

Як відомо, Христина розповідала ТаблоID про свої правила з догляду за шкірою обличчя, як часто вона відвідує косметолога і які її улюблені б'юті-засоби.







