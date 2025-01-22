Не "кототіті": Горняк у спідньому пояснила, яку процедуру в зоні декольте зробила
Нотаріуска та блогерка Христина Горняк розбурхала уяву своїх підписників у Instagram, показавшись днями топлес у напівпрозорому медичному халатику та жартома натякнувши на зміну розміру грудей. Пожартувала вона й про татуювання, причому дехто їй дійсно повірив.
Достатньо розважившись, 38-річна Христя зрештою розкрила інтригу, а заразом пояснила, як вона насправді ставиться до мамопластики.
"...Я дуже люблю і задоволена своїм природним розміром і формою, поки мене все влаштовує! Колись, можливо, після годування грудьми треба буде щось міняти. Та точно не зараз!", - запевнила ексдружина Володимира Остапчука.
Христина розказала, яку процедуру вона насправді робила.
"З дитинства моє тіло все в родимках, кератомах тощо. Є маленькі, є більші, є симпатичні і естетичні, а є ті, які мені не дуже. Тому я поступово їх там, де мені не подобається, видаляю", - поділилася блогерка.
"Тут на фото видно, що вони такі маленькі, на шиї, до речі, я вже прибрала, вчора прибирала на грудях деякі, а ще буду ось тут на декольте. Ну, поки нема сонця, займаюсь", - додала вона.
Нагадаємо, якраз нещодавно Горняк показувала, як виглядає в декольтованому купальнику.
Як відомо, Христина розповідала ТаблоID про свої правила з догляду за шкірою обличчя, як часто вона відвідує косметолога і які її улюблені б'юті-засоби.
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