"Постійно з цим борюсь": Горова назвала свою вагу після свят і повернулася до спорту

47-річна продюсерка Ірина Горова, яка рік тому скинула 6 кіло за 8 тижнів, поскаржилася на свята, котрі збили її з правильного шляху.

У сторіс Instagram вона показалася в спортзалі та назвала свою нинішню вагу.

"Нарешті знайшла час! Кого свята збивають з правильного шляху? Мене збивають і я постійно з цим борюсь", - зізналася Ірина.

У грудні 2023 Іра важила 57 кілограмів і після того не називала в мережі свою вагу

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"Починаю рік з 61,4", - розсекретила Горова свою вагу.

Хто ще набрав пару кіло за свята?

Нагадаємо, у листопаді 2023 Ірина уклала парі з Анітою Луценко, що скине 4 кіло за 8 тижнів. З того часу продюсерка змінила спосіб життя на більш здоровий, полюбила йогу і досягла в ній певних результатів.