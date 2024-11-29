"У мене специфічне відношення до кохання": Горова заінтригувала заявою про особисте життя
Продюсерка Ірина Горова, яка вкрай рідко погоджується обговорювати своє особисте життя, зізналася, що в неї є коханий чоловік.
Стосунки ці тривають вже приблизно чотири роки.
Про це 46-річна Горова сказала, спілкуючись із програмою "Ранок у великому місті".
"Серце неможливо зайняти", - так загадково відповіла колишня дружина Потапа на питання, чи зайняте її серце.
Не стала вона і розкривати особу свого бойфренда.
"Це неважливо. Я взагалі не хочу це виносити в публічний простір, тому що в мене специфічне відношення до кохання, до "хто такий коханий". Взагалі форма, яку я розумію для себе, після двох шлюбів, вона трішки відрізняється від стандартної", - зазначила Ірина.
Нагадаємо, вперше про стосунки з чоловіком, який не змушує її нервувати, Горова заявила в листопаді 2021-го року. На той момент пара була разом уже рік.
Як відомо, ходили чутки, що продюсерка крутить роман із репером OTOY, але в травні 2024-го він їх розвіяв.
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