"У мене специфічне відношення до кохання": Горова заінтригувала заявою про особисте життя

Продюсерка Ірина Горова, яка вкрай рідко погоджується обговорювати своє особисте життя, зізналася, що в неї є коханий чоловік.

Стосунки ці тривають вже приблизно чотири роки.

Про це 46-річна Горова сказала, спілкуючись із програмою "Ранок у великому місті".

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"Серце неможливо зайняти", - так загадково відповіла колишня дружина Потапа на питання, чи зайняте її серце.

Ірина ствердно відповіла на запитання, чи має вона коханого

Не стала вона і розкривати особу свого бойфренда.

"Це неважливо. Я взагалі не хочу це виносити в публічний простір, тому що в мене специфічне відношення до кохання, до "хто такий коханий". Взагалі форма, яку я розумію для себе, після двох шлюбів, вона трішки відрізняється від стандартної", - зазначила Ірина.

Нагадаємо, вперше про стосунки з чоловіком, який не змушує її нервувати, Горова заявила в листопаді 2021-го року. На той момент пара була разом уже рік.

Як відомо, ходили чутки, що продюсерка крутить роман із репером OTOY, але в травні 2024-го він їх розвіяв.