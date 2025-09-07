"Дружина з дитиною були вдома": Судаков показав наслідки прильоту "Шахеда" у його будинок

Юлія Леськова - 7 вересня, 13:54
Георгій Судаков показав наслідки прильоту у будинок
Фото з Instagram Григорія Судакова

Футболіст і півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков показав свій будинок, який постраждав від атаки РФ на Київ у ніч проти 7 вересня.

У своєму Instagram він зазначив, що у момент прильоту його вагітна дружина Ліза з донькою та мамою перебували вдома.

"Так виглядає мій будинок після сьогоднішньої ночі. Приліт шахеда. Дружина з дитиною та мамою в цей момент були вдома", - написав Георгій.


Футболіст звернувся до підписників двома мовами - українською та англійською, а також додав, що російська пропаганда розказуватиме про те, що у будинку зберігали зброю.

"Нелюди з сусідньої країни напишуть, що в моєму будинку зберігають військову техніку", - додав Судаков. 

Обстріл Києва 7 вересня - який вигляд має багатоповерхівка

Футболіст показав наслідки прильоту "Шахеда" у його будинок

Григорій Судаков розповів про прильот у його будинок
Фото з Instagram Георгія Судакова
Судаков показав наслідки нічного обстрілу

Георгій показав, який вигляд має під'їзд будинку

Нагадаємо, наприкінці червня ворожим обстрілом було пошкоджено житло співака Тараса Тополі та співачки Олени Тополі. На момент удару балістикою по сусідньому будинку дітей зіркового подружжя не було вдома. 

Також ворожий дрон прилетів у заміський будинок колишньої рестораторки Маргарити Січкар. 

