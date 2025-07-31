Ведуча Соляр показала свою розтрощену обстрілом квартиру і розповіла, що її врятувало. Відео

Квартиру теле- та радіоведучої Катерини Соляр було розтрощено внаслідок чергового обстрілу Києва росіянами.

Як виглядає її житло тепер, дівчина показала у моторошних відео. Перше з них вона зняла через кілька хвилин після прильоту.

"Сьогодні вперше, може, вдруге максимум за всю війну я вирішила лягти в коридорі на підлозі. І, певно, це те, що мене зараз врятувало", - зізналася Катерина.

Знімаючи цю сторіс, Соляр іще не здогадувалася, яке жахіття незабаром переживе

Вибухом у квартирі ведучої вирвано вхідні двері

Соляр опанувала себе і вже через кілька хвилин стала знімати на відео наслідки прильоту

На цьому всіяному уламками скла ліжку цієї ночі дивом ніхто не спав

Ось тут, на підлозі в коридорі Катерина вирішила провести ніч і, ймовірно, це врятувало її життя

Нагадаємо, під час одного із попередніх липневих обстрілів столиці було зруйновано квартиру батьків "Міс Україна International"-2018 Богдани Жупаніної. У червні ж балістикою розтрощило оселю співаків Тараса та Олени Тополь.