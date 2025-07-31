Ведуча Соляр показала свою розтрощену обстрілом квартиру і розповіла, що її врятувало. Відео

Марія Ткаченко - 31 липня, 13:15
Катя Соляр
Фото та скріни з Instagram Соляр

Квартиру теле- та радіоведучої Катерини Соляр було розтрощено внаслідок чергового обстрілу Києва росіянами.

Як виглядає її житло тепер, дівчина показала у моторошних відео. Перше з них вона зняла через кілька хвилин після прильоту.

"Сьогодні вперше, може, вдруге максимум за всю війну я вирішила лягти в коридорі на підлозі. І, певно, це те, що мене зараз врятувало", - зізналася Катерина.


Катерина Соляр в інстаграм

Знімаючи цю сторіс, Соляр іще не здогадувалася, яке жахіття незабаром переживе

Квартира Катерини Соляр

Вибухом у квартирі ведучої вирвано вхідні двері

Ведуча Соляр

Соляр опанувала себе і вже через кілька хвилин стала знімати на відео наслідки прильоту

На цьому всіяному уламками скла ліжку цієї ночі дивом ніхто не спав

На цьому всіяному уламками скла ліжку цієї ночі дивом ніхто не спав

Ось тут, на підлозі в коридорі Катерина вирішила провести ніч і, ймовірно, це врятувало її життя

Ось тут, на підлозі в коридорі Катерина вирішила провести ніч і, ймовірно, це врятувало її життя

Нагадаємо, під час одного із попередніх липневих обстрілів столиці було зруйновано квартиру батьків "Міс Україна International"-2018 Богдани Жупаніної. У червні ж балістикою розтрощило оселю співаків Тараса та Олени Тополь

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