Ведуча Соляр показала свою розтрощену обстрілом квартиру і розповіла, що її врятувало. Відео
Квартиру теле- та радіоведучої Катерини Соляр було розтрощено внаслідок чергового обстрілу Києва росіянами.
Як виглядає її житло тепер, дівчина показала у моторошних відео. Перше з них вона зняла через кілька хвилин після прильоту.
"Сьогодні вперше, може, вдруге максимум за всю війну я вирішила лягти в коридорі на підлозі. І, певно, це те, що мене зараз врятувало", - зізналася Катерина.
Нагадаємо, під час одного із попередніх липневих обстрілів столиці було зруйновано квартиру батьків "Міс Україна International"-2018 Богдани Жупаніної. У червні ж балістикою розтрощило оселю співаків Тараса та Олени Тополь.
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