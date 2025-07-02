"Живі, і це - головне": Тополя розказала, хто був у квартирі, коли її розтрощило балістикою, і де вона мешкає тепер

Співачка Олена Тополя, чию з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею розтрощило під час російського обстрілу Києва в ніч на 23-є червня, перебувала якраз удома, коли це сталося.

Де вона мешкає зараз і як поставилася до того, що її родина отримала не лише співчуття, а і хейт у мережі, артистка розказала РБК-Україна.

"Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це - головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома", - поділилася Олена.

Зі слів співачки, діти - Роман, Марко та Марія - наразі перебувають у бабусі в Нью-Йорку. Тож у квартирі на момент обстрілу були лише вона, брат і племінник.

Олена пережила сильний шок

На думку Тополі, той факт, що їй вдалося вижити під час такого удару, - не інакше як Божа благодать.

"Це доводить, що всі наші життя у волі Творця", - наголосила зірка.

Олена розчарована тим, що після також жахливих подій у суспільстві знаходиться місце для хейту та злорадства на адресу тих, хто постраждав.

"Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу", - зазначила вона.

Співачка вважає, що їй вдалося вижити завдяки Божій волі

Родина Тополь намагається оговтатися після пережитого. Співачка поки що не перебралася до ішого житла, а залишається в зруйнованій оселі.

"У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна", - сказала вона.

Артистка подала заявку на відновлення житла через державну програму "єВідновлення".

"Я подала заявку, але, звісно, що це... Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати... Але поки відновимося - я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз", - зізналася Олена.

Троє дітей Олени і Тараса, на щастя, були в безпеці під час обстрілу столиці балістикою в ніч на 23-є червня

Як відомо, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на руйнування квартири Тополь глузливим дописом у Facebook, у якому назвала те, що сталося, "кармою". Тарас Тополя відповів на це оголошенням збору "на психіатра Мар'яні", а днями повідомив, що в відповідній "банці" назбиралося вже понад 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно музикант говорив про те, чи збирається він сам у політику та жартував, чому в його партії не знайшлося місця для Безуглої.