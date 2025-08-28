"Для нього це вже закон": Єфросиніна після атаки на Київ розповіла, як її син поводиться під час тривоги та як реагує на стрес

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як із 11-річним сином Олександром ховалася в укритті під час масованої атаки РФ на Київ, та висловила співчуття постраждалим сім'ям. Вона зазначила, що її дитина знає, як поводитися під час тривоги, а його поведінка під час стресу неабияк дивує зіркову маму.

"Сьогодні вночі ми з Сашком повернулися до Києва зі святкової подорожі й одразу побігли в укриття. Мій син, коли бачить, що оголошена повітряна тривога, сам робить дихальні вправи, несвідомо промовляє дуже часто моїм тоном "все буде добре".

Рухається швидко та зібрано, хапає стільці для укриття і буквально за руку мене веде швидше-швидше на вихід, щоб не гаяти час і не наражати себе на небезпеку", — написала вона в Instagram.

Телеведуча поміркувала, як нинішнє покоління дітей відрізняється від попереднього Фото instagram

"Для нього це вже закон: тривога — означає укриття. Три дні тому йому виповнилося 11 років. У свої 11 років я думала лише, щоб швидше зробити уроки й побігти до друзів на подвір'я. Наші діти живуть з іншими думками і в іншому вимірі, де дитячого залишилося зовсім небагато", — розповіла знаменитість.

"Зранку прочитала, що є загиблі діти. Зараз ми знаємо, що загинуло четверо, і наймолодшій всього 3 роки. В мене в голові безперервно пульсує питання "За що?" Та немає сенсу знов стрясати повітря — відповіді немає" Фото peryan.n

"Я хочу просто вкотре попросити у Всесвіту сил для всіх українських матерів, так само як і для себе самої, берегти наших дітей. Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття родинам всіх загиблих (наразі відомо про 18 осіб). Співчуття тим, хто отримав поранення та втратив своє житло та бізнес", — емоційно додала вона.

Нагадаємо, на день народження Сашка, 25 серпня, вони з Машею їздили до ​​Норвегії, щоб здійснити заповітну мрію іменинника. Шкода, що повернення додому не стало таким же радісним.

До речі, у квітні ведуча вже показувала, як ховалася з сином у метро під час обстрілів та зверталася до іноземців з важливими меседжем. А для подолання стресу та паніки Єфросиніна ділилася корисними дихальними практиками.