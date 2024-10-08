Гусєв з дружиною замилували сімейними фото на честь дорослішання сина
Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва Валерія, яка у січні стала мамою, святкує дорослішання первістка.
Подружжя запостило спільні сімейні фото і привітало вже 9-місячного Юрія.
Як відомо, за плечима Гусєва два шлюби - з Олесею та Марією (пара розійшлася у 2021-му). З першою дружиною спортсмен має сина Олексія, а від другого шлюбу у нього є донька Олександра. З дітьми Гусєва Валерія, за її ж словами, перебуває у хороших стосунках.
Раніше Гусєва також розказувала, на честь кого вони з чоловіком назвали сина.
Приєднуйтесь до дискусії