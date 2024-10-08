Гусєв з дружиною замилували сімейними фото на честь дорослішання сина

Марія Мельник 8 жовтня, 09:45

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва Валерія, яка у січні стала мамою, святкує дорослішання первістка.

Подружжя запостило спільні сімейні фото і привітало вже 9-місячного Юрія.

Гусєви в ресторані святкують дорослішання сина

Родина святкувала в одному зі столичних закладів

фото з instagram
Гусєва з чоловіком і сином Юрієм

Дружина футболіста швидко прийшла у форму після пологів і вже за 3 місяці знімалася для реклами (в купальнику)


Щасливий батько зі своїм незабаром 1-річним нащадком

Щасливий батько зі своїм незабаром 1-річним нащадком

Як відомо, за плечима Гусєва два шлюби - з Олесею та Марією (пара розійшлася у 2021-му). З першою дружиною спортсмен має сина Олексія, а від другого шлюбу у нього є донька Олександра. З дітьми Гусєва Валерія, за її ж словами, перебуває у хороших стосунках.

Раніше Гусєва також розказувала, на честь кого вони з чоловіком назвали сина.

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