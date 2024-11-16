Хейлі Бібер через три місяці після пологів засвітила дупцю, лежачи на дивані. Фото
Модель та бізнесвумен Хейлі Бібер, яка нещодавно вперше стала матір'ю, поступово повертається до роботи. Вона знялася для реклами свого бренду косметики Rhode.
Світлини вона опублікувала в Instagram.
На кадрах Хейлі позує в окулярах, пухнастому джемпері та картатих мінішортах. Вона лежить на дивані дупцею догори.
Нагадаємо, якось інсайдер розповідав, що чоловік Хейлі, канадський співак Джастін Бібер потерпав від її марнотратства під час вагітності.
Як відомо, новиною про вагітність Хейлі Бібери поділилися, коли та була на 7-му місяці.
Приєднуйтесь до дискусії