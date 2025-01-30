"Шкода, що нас розділяє відстань": Хіменес-Браво показав зворушливе відео з особливою людиною

Кулінар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво зворушливо звернувся до своєї мами і поділився теплими спогадами.

У своєму Instagram 53-річний суддя шоу "МастерШеф" опублікував ролик, у якому зібрав спільні моменти з близькою людиною.

Навіть у 53 роки можна бути маминим пиріжечком

Ектор показав, як весело він проводив час з мамою, готуючи і вивчаючи нові страви. Сімʼя також любила спільні прогулянки в Ірпені та Києві.

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Мамина їжа - найсмачніше

Мабуть, Ектор багато чого навчився готувати саме у мами

Разом вони навіть знімалися у "МастерШеф". Команда проєкту одразу полюбила маму ведучого.

Хіменес-Браво зізнався, що сумує за нею і йому дуже не вистачає їх зустрічей. Зараз жінка проживає у Колумбії, тому, ймовірно, не може навідувати сина.

"І так, це правда, для своїх мам ми завжди лишаємось маленькими. Які б дорослі не були. Дуже сумую за тобою, моя мамо. І так шкода, що нас розділяє відстань. З посмішкою згадую моменти, коли ми були разом. Так цінно, що ці спогади є, і так чудово, що я можу поділитися ними з вами", — зворушив шеф-кухар.

На жаль, мама кухара зараз далеко від нього

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво показав, кого цілує, коли вертається додому.