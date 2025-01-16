53-річний Хіменес-Браво показав "дієву" спортивну вправу та похвалився рекордом у планці

Марія Ткаченко 16 січня, 15:45
Ектор Хіменес-Браво
Фото з Instagram Хіменеса-Браво

Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво, який любить не лише готувати смачнющі страви і їсти їх, а і займатися спортом, продемонстрував, скільки він може простояти у планці.

53-річному Ектору вдалося поставити особистий рекорд і зняти його для Insta-сторіс.

Ектор Хіменес-Браво займається спортом

Ектор запропонував підписникам відгадати, скільки він простоїть


Рекорд стояння в планці

Непогано, але до результату Тіни Кароль, звісно, далеко

А ще чоловік показав одну свою улюблену, а головне "дієву" вправу - спати.

Хіменес-Браво

Жарти жартами, але сон і належне відновлення після тренувань дуже важливі

"Робіть такі вправи раз на день, і ваше життя точно стане краще", - пообіцяв він.

Нагадаємо, Хіменес-Браво якось показував, який вигляд мало його тіло до того, як він потоваришував зі спортом. Як відомо, в Ектора є кохана-українка, для якої він робить романтичні вчиники, але яку поки не готовий представити широкому загалу.

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