"Налякала": фани Холлі Беррі в шоці від фото 58-річної зірки з волохатими пахвами



Фото з Instagram Холлі Беррі

58-річна американська акторка Холлі Беррі спантеличила своїх шанувальників новими фото, які вона опублікувала у своєму Instagram.

На фото Беррі демонструє на камеру волосся на своїх пахвах. Як виявилося, це один із елементів її образу у новому фільмі жахів про виживання "Хижий ліс".

"Мама в процесі роботи. Один із найскладніших персонажів, яких я мала за щастя втілювати", - підписала вона підбірку з фото та відео.

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Холлі Беррі показала закулісся зйомок фільму жахів

"Ти мене налякала, дякувати Богу, що це фільм", - пишуть фани зірки у коментарях Фото з Instagram Холлі Беррі

Холлі попозувала у перуці

До речі, багато зірок не голять свої пахви. Серед них зірка серіалу "Корона" Емма Корін, донька Мадонни, модель Лола Леон, з неголеними пахвами також для глянцю позувала Емілі Ратаковскі.

Нагадаємо, днями Холлі Беррі вигуляла ефектну червону сукню на телешоу.

Як відомо, на початку вересня акторка попозувала українській фотографині у неймовірних образах для відомого глянцю.