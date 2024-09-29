"Налякала": фани Холлі Беррі в шоці від фото 58-річної зірки з волохатими пахвами
58-річна американська акторка Холлі Беррі спантеличила своїх шанувальників новими фото, які вона опублікувала у своєму Instagram.
На фото Беррі демонструє на камеру волосся на своїх пахвах. Як виявилося, це один із елементів її образу у новому фільмі жахів про виживання "Хижий ліс".
"Мама в процесі роботи. Один із найскладніших персонажів, яких я мала за щастя втілювати", - підписала вона підбірку з фото та відео.
До речі, багато зірок не голять свої пахви. Серед них зірка серіалу "Корона" Емма Корін, донька Мадонни, модель Лола Леон, з неголеними пахвами також для глянцю позувала Емілі Ратаковскі.
Нагадаємо, днями Холлі Беррі вигуляла ефектну червону сукню на телешоу.
Як відомо, на початку вересня акторка попозувала українській фотографині у неймовірних образах для відомого глянцю.
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