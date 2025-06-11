"Холостяк" Цимбалюк у самих боксерках пограв м'язами для реклами спіднього. Фото
Актор Тарас Цимбалюк став обличчям нової кампанії бренду чоловічої білизни MAN’s SET.
Для фото Тарас пограв м'язами і похизувався формою у незвичних ракурсах.
Головна ідея – не просто рекламна зйомка, а реальна допомога для ЗСУ.
Протягом червня бренд передає 10% з кожного продажу на збір Тараса — для закупівлі авто для підрозділів ЗСУ на Покровський напрямок. Актор разом з брендом мають на меті закрити збір сумою на 2 000 000 грн.
Нагадаємо, раніше Цимбалюк прокоментував свою участь у проєкті "Холостяк" та подякував шанувальникам за підтримку.
А не так давно ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Тараса Цимбалюка.
Приєднуйтесь до дискусії