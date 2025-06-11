"Холостяк" Цимбалюк у самих боксерках пограв м'язами для реклами спіднього. Фото

Актор Тарас Цимбалюк став обличчям нової кампанії бренду чоловічої білизни MAN’s SET.

Для фото Тарас пограв м'язами і похизувався формою у незвичних ракурсах.

Головна ідея – не просто рекламна зйомка, а реальна допомога для ЗСУ.

Протягом червня бренд передає 10% з кожного продажу на збір Тараса — для закупівлі авто для підрозділів ЗСУ на Покровський напрямок. Актор разом з брендом мають на меті закрити збір сумою на 2 000 000 грн.

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Тарас пограв м'язами для зйомки Фото пресслужби Цимбалюка

Недарма актора обрано бути "холостяком" цьогоріч

До речі, раніше зірка підраховував свої тату і розповідав про їхнє значення

Схоже, Тарас завжди перебуває у своїй найкращій формі

Нагадаємо, раніше Цимбалюк прокоментував свою участь у проєкті "Холостяк" та подякував шанувальникам за підтримку.

А не так давно ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Тараса Цимбалюка.