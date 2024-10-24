"Номер покійної бабусі і автограф тата": Цимбалюк приголомшив кількістю тату і розказав, як вони вплинули на його кар'єру

фото пресслужби Цимбалюка

Актор Тарас Цимбалюк розповів про татуювання на своєму тілі.

За лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?" 34-річний зірка пригадав, як тату заважали та сприяли його кар’єрі.

"Коли я готувався до зйомок та вигадував, що б такого прикольного розповісти, то вирішив порахувати тату. Нарахував 65 малюнків на своєму тілі!" - здивував Тарас.

Реклама:

"Першу татуху набив абсолютно рандомно. Це цитата Омара Хайяма: "Всі дороги ведуть до людей". Серед пам'ятних також: номер телефону покійної бабусі, з якого вона нам постійно дзвонила, та автограф тата. А взагалі щодо татуювань позиція проста: сьогодні побачив у Pinterest, а вже завтра набив. Я візуал", - пояснив актор.

Тарас дійно не стримує себе у бажанні набити тату фото пресслужби Цимбалюка

За словами Цимбалюка, він все свідоме життя хотів бути "актором з татухами".

"Мені імпонують актори Том Харді та Джоні Депп, які інтегрували в кіно культ своєї особистості. Вони хотіли бути собою та при цьому зніматись у кіно. І їм це вдалося! З тату чи без – головне виконувати роботу якісно.

Раніше мене дивувала історія, яка була в Україні: якщо ти з татуюваннями, то не можеш зніматися. Чому так? На вулиці безліч людей з тату. Вони працюють на будь-яких посадах і в усіх сферах. Попри це донедавна мені замальовували татухи в кіно. Це припинилося, коли я помаленьку "обріс" класними ролями, і моя популярність масштабувалася. Тепер під мене такого, як я є, пишуть ролі. Більше того! У фільмі "Відьма" мені навіть домальовували татуювання", - розказав про ексклюзив актор.

Як відомо, любителькою тату є і співачка Надя Дорофєєва. Співачка хіба не раз у кілька років доповнює колекцію своїх тату (і кожне з них має свій сенс). Так, наприклад, у 2022-му вона прикрасила ногу назвою свого хіта. А у серпні цьогоріч вона закарбувала на спині загадковий малюнок.