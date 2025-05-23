"Сексу не було": Терен про стосунки з Бєлєнь, чому пари з "Холостяка" розпадаються і що порадив би Цимбалюку

Інна Бєлєнь здобула перемогу в 13-му сезоні шоу "Холостяк", героєм якого був Олександр Будько Фото з Instagram Терена

Герой "Холостяк"-13, ветеран Олександр "Терен" Будько вирішив розставити крапки над "і" щодо стосунків із переможницею телешоу Інною Бєлєнь.

29-річний чоловік зізнався, що йому складно сказати, що вони справді були разом. Ба більше, з жодною з трьох дівчат - Юстини, Насті та Інни - які підійшли до перемоги на проєкті найближче, він не був готовий будувати стосунки і з жодною "не відчував себе на сьомому небі від щастя".

Як розповів Терен у інтерв'ю Раміні Есхакзай, він навіть розглядав опцію, щоби не обрати жодну з них.

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Олександр розказав Раміні, що ж насправді відбувалося на шоу та після нього Фото пресслужби

"Скажу відверто: був момент, коли ми розмовляли про те, щоб нікого не обирати. Я сказав, що це про чесність. Давайте, якщо ми цей сезон робимо соціальним, чесним, вийдемо з такої комунікації, що дійсно - за два місяці, навіть хоч би там було 100 дівчат, нікого не обирати - це нормально", - запевнив Олександр.

"Так, є хороші дівчата, безумовно. Ті дівчата, з якими я попрощався, немає ніяких до них образ, претензій. Вони всі хороші, з ними можна в житті дружити, але чи готовий я будувати з ними стосунки? Ні", - зазначив він.

Як пояснив Олександр, зрештою він вирішив усе-таки обрати в фіналі Інну, бо "подумав, що можна спробувати, що з цього щось вийде".

За приблизними підрахунками Терена, за час зйомок шоу чистого спілкування з кожною претенденткою було лише годин 10. На думку чоловіка, саме неможливість по-справжньому пізнати одне одного є тією причиною, з якої пари, які утворилися на таких шоу, розпадаються.

Розходимось... Насправді в Терена не виникло почуттів до жодної з учасниць "Холостяка" Фото з Instagram шоу "Холостяк"

"За 10 годин ти зможеш покохати людину? Чи дізнатися про неї настільки глибоко і настільки багато, щоб розуміти, що це та людина, з якою ти хочеш жити? Тому, на мою думку, пари розпадаються. Бо присутня, по-перше, самоцензура, багато обмежень на спілкування. І після того, коли ви виходите з проєкту, ця самоцензура зникає і ти відкриваєшся і тобі відкриваються по-новому, зникають всі маски... З'являється людина перед тобою - та, яка вона є. І, можливо, не всі готові до сприйняття тих нових ролей, тих образів, які були приховані до цього. Не тому, що це приховувалось від тебе, а тому, що кожна людина хоче показати себе найкраще", - пояснив він.

Терен висловився щодо своїх стосунків із Бєлєнь після проєкту.

"Певний період ми дійсно спілкувалися. Але я не можу сказати, що це було те спілкування, яке було на проєкті. Люди стикаються з реальністю - після проєкту вже немає такого, що тобі треба обов’язково прийти на це побачення, що тобі треба обов’язково бути там чи в іншому місці. Ось в тебе є нова реальність, нове життя, продовження того життя, яке було до проєкту… Якщо чесно, мені складно взагалі сказати, що ми були разом. Ми не так часто бачились, і в нас не було якихось суперблизьких стосунків після проєкту", - сказав він.

"Навіть на війні не відчував таких емоцій і не мав подібних відчуттів через таку кількість ненависних коментарів, якихось погроз. Здається, що це весь світ в тобі кричить, щоб я здох, бо не обрав дівчину. Якась дівчина покинула проєкт, і комусь це не сподобалося, хто дуже вболівав за неї. Коли щось не так сказав, будь-яка похибка - люди одразу тебе розпинають", - поділився Терен, якому через переддепресивний стан після проєкту довелося звернутися за допомогою до психотерапевта

Мешкали вони з Інною нарізно, але Олександр підтвердив, що в нього справді були ключі від квартири дівчини.

"Був момент, коли вона підібрала собачку. І вона десь їхала на зйомки і попросила погодувати її, бо не було більше кому. І, очевидно, що було потрібно ввійти якось додому і відкрити дім, щоби погодувати те щеня. Собачку мені, звичайно, шкода було, бо воно взагалі в жменьку поміщалося і його ще треба було суміщщю годувати. Тому я погодився, взяв ключі, прийшов, погодував собачку, коли Інни не було вдома, і пішов", - розповів він.

Відповідно, і інтимних стосунків ні з Бєлєнь, ні з кимось із решти учасниць у Будька не було.

"Сексу не було ніякого. Ні під час проєкту, ні після", - запевнив він.

Олександр вважає, що на шоу надто мало часу, щоби по-справжньому пізнати та покохати когось

На запитання, яку пораду він би міг дати акторові Тарасу Цимбалюку, який стане наступним "Холостяком", Олександр зізнався, що то навпаки, Тарас, як людина, в якої "багато медійної обізнаності", міг би йому щось порадити. Тож основна рекомендація від Терена - самоцензура.

"Бути більш стриманим і розуміти, що ти говориш, коли ти говориш, і які дії ти робиш", - зазначив він.

Нагадаємо, перед виходом цього інтерв'ю Інна Бєлєнь звернулася до Терена в сторіс, заявивши, що чоловік виявився не тією людиною, якою вона його вважала. Дівчина натякнула, що він намагається виставити себе жертвою, а її - "х*йовою".

Раніше Інна говорила про те, що не жалкує про те, що в її житті була така історія, і що її почуття були справжніми, а вона - щасливою.