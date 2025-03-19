"Пропоную захейтити мене за друге підборіддя": Горняк із гумором відповіла на критику своїми спортивними фото

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк визнала свою неідеальність і дозволила хейт у свій бік.

Христина зробила це у відповідь на образи в її сторону, залишені під свіжим постом про жінок, які не працюють.

День тому Горняк пригадала розмову з незнайомими "симпатичними" дівчатами, під час якої запитала про роботу кожної з них. Однак Христина була розчарована відповіддю і зазначила, що не розуміє, як у нинішній час можна не працювати, а "займатися лише собою".

Реклама:

І хоча у коментарях багато жінок підтримали позицію блогерки, однак, схоже, знайшлися й ті, хто захейтили думки Христини про самореалізацію жінки.

Спеціально для цієї частини аудиторії блогерка залишила допис, де дозволила пожартувати не лише над її думками, а й над фізичними особливостями.

"Всіх, кого образив мій минулий допис, пропоную зайти на цей допис і захейтити мене за друге підборіддя, відсутність ідеального пресу та за негнучкість! Так, я також не ідеальна, як є! Але я хоч намагаюсь, прагну щось змінити в собі, наприклад, рухаюсь в сторону спорту, я вже подумки там! Всі знаки навкруги почались, що час настав!", - з іронією написала Горняк.

Блогерка запостила фотозвіт з тренування Фото з Instagram

Христина вважає, що жінка повинна працювати не лише над своєю зовнішністю. А ви як думаєте?

Нагадаємо, раніше Христина розповіла, чи відкладає гроші на старість, а ще пояснювала, як бути жінкою, якій чоловіки дарують коштовні подарунки.