"Вийти заміж зараз складніше, ніж стати мамою": 38-річна Горняк заявила, що народить і без чоловіка

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка під час свого заміжжя за шоуменом Володимиром Остапчуком не встигла реалізувати свою мрію стати мамою, переконана: колись це неодмінно станеться.

У 38-річної Христі немає страху перед опцією "сольного" материнства, якщо до певного "дедлайну" вона не створить повноцінну сім'ю.

Про це жінка поговорила з "Люкс ФМ".

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"Я можу народити в шлюбі, а можу народити й одна... Я вже сформувалась як бізнеследі, як блогерка, все в мене окей. Я ще не мама. Поки Всесвіту чомусь так видно. Але навіть якщо я не одружусь, не вийду заміж, я народжу. Якщо не буде якихось протипоказів по здоров'ю, бо в мене є особливості з цими нирками... але навіть якщо я не одружусь, я народжу сама", - запевнила Горняк.

Христина не сумнівається в тому, що колись у неї з'явиться дитина Фото з Instagram Горняк

"Я вважаю, що ми не народжуємо для когось. Так, дитині потрібна повноцінна родина, однозначно. Я росла не в повноцінній родині, мої батьки розлучились. Потім мама, коли мені було 14, знову вийшла заміж, але я ж не виросла поганою людиною. В мене є тато, в мене є мама, окремо, і я їм дуже вдячна, я з ними усіма спілкуюся ок", - розказала блогерка.

Як би не склалося в майбутньому її особисте життя, материнство Горняк хоче відчути в будь-якому випадку.

"Тому що вийти заміж зараз складніше, ніж стати мамою, чесно скажу. Але я ще поки даю шанс це зробити в повноцінній родині. Я собі такі дедлайни ставлю. Наприклад, повноцінну родину, народжую, чекаю - ось такий період. Якщо ні - народжую сама", - заявила вона.

Власне, не виключає Христина й варіанту, коли спочатку в неї з'явиться дитина, а вже потім вона зустріне свого майбутнього чоловіка.

Горняк поставила собі "дедлайни" щодо створення родини та материнства

"Для нормального чоловіка ніколи не стане проблемою, що в тебе вже є дитина - моя мама цьому приклад. Оце коли кажуть, що ти "з чемоданом" нікому не потрібна - це все неправда, це все страхи тих інших людей, це все не так. Просто я собі якісь строки поставила, якщо я до цього часу не побудую свою повноцінну родину, значить, я буду мамою-одиначкою. В мене немає до цього страху абсолютно", - зазначила Горняк.

Христина вважає неправильним те, що в українському суспільстві досі широко не обговорюються такі теми як заморозка яйцеклітин та екстракорпоральне запліднення. На думку блогерки, це призводить до того, що багато жінок згаюють дорогоцінний час і не можуть потім стати мамами.

"Коли мені було 20, я не знала, що таке (заморозка яйцеклітин) існує! Я б це зробила в 20, наприклад. І хтось не зробив, а потім буде жаліти", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно Христина розповіла, чи відкладає гроші на старість. А ще блогерка ексклюзивно для ТаблоID розкрила свої секрети повсякденного догляду за собою.

Як відомо, Горняк вважає, що її потенційний майбутній супутник життя повинен заробляти більше, ніж вона, а фінансова успішність є наслідком особистого вибору людини.



