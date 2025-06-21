"Я в кайфі": Горняк в обтислому ромпері показала, як готується до моря

Юлія Леськова - 21 червня, 15:53
Христина Горняк позує для фото
Фото з Instagram Христини Горняк

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк свої вихідні проводить з користю. Красуня показалася на занятті з пілатесу, аби підготуватися до відпустки на морі. 

Христина продемонструвала, як займається на спеціальному тренажері в обтислому сірому ромпері. 

"І це тільки частина тренування. Складно, але тіло вдячне, а я в кайфі. Я готуюсь до моря повним ходом. Нові купальники - замовлено, попу та прес качаємо", - написала Горняк. 


Христина Горняк показала своє тренування

Горняк похвалилася тренуванням у вихідний

Христина Горняк позаймалася пілатесом

Підготовка до моря вимагає 100% віддачі

Христина Горняк показалася на тренажері
Скріншот з Instagram Христини Горняк
Христина Горняк показала тренування

Христина показала своє важке тренування з пілатесу

Христина Горняк показала, як готується до моря
Скріншот з Instagram Христини Горняк

Нагадаємо, якось Христина Горняк публічно визнала свою неідеальність та дозволила підписникам захейтити її. 

Пізніше блогерка показалася у спортлуці на пілатесі та пояснила, що не боїться залишитися сама. 

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