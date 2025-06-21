"Я в кайфі": Горняк в обтислому ромпері показала, як готується до моря
Блогерка та нотаріуска Христина Горняк свої вихідні проводить з користю. Красуня показалася на занятті з пілатесу, аби підготуватися до відпустки на морі.
Христина продемонструвала, як займається на спеціальному тренажері в обтислому сірому ромпері.
"І це тільки частина тренування. Складно, але тіло вдячне, а я в кайфі. Я готуюсь до моря повним ходом. Нові купальники - замовлено, попу та прес качаємо", - написала Горняк.
Нагадаємо, якось Христина Горняк публічно визнала свою неідеальність та дозволила підписникам захейтити її.
Пізніше блогерка показалася у спортлуці на пілатесі та пояснила, що не боїться залишитися сама.
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