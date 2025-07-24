"Щоб в 70 згадати, яка я була сексі": Горняк у бордовому латексі вигнулася на стільці і попросила лайків

Тамара Кудрявченко - 24 липня, 09:51

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк вирішила розбавити стрічку, повну фотографіями з мітингів, своїми сексі світлинами. 

Вона виклала кілька студійних світлин, на яких позує в дуже обтислому латексному вбранні, і поміркувала, навіщо вона взагалі ці фото робить. 

Христина Горняк в латексі

Христина позувала в латексному топі і спідниці від українського бренду

Фото Planktonova

"До речі, я задумалась, для кого взагалі я роблю ці фото, якщо я навіть їх окрім телефону ніде не зберігаю… може друкувати треба, щоб в 70 згадати, яка я була сексі-пексі?! Друкуєте свої фото?", - звернулася Кріс до своєї аудиторії. 


Колишня дружина Остапчука вигнулася на стільці

Красуня чекає на лайки

"Виходить, що фотосесії я роблю щоб показати вам, тому з вас лайк, ну і інколи для персональних розсилок, тільки не кажіть, дівчата, що ви так не робите, чи не робили ?!", - додала Горняк. 

Цікаво, кому Кріс шле такі фото

Цікаво, кому Кріс шле такі фото

Нагадаємо, лише кілька днів тому Христина відпочивала на Міконосі та селфила свої груди, хизуючись тим, що вони в неї свої

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