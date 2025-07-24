"Щоб в 70 згадати, яка я була сексі": Горняк у бордовому латексі вигнулася на стільці і попросила лайків

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк вирішила розбавити стрічку, повну фотографіями з мітингів, своїми сексі світлинами.

Вона виклала кілька студійних світлин, на яких позує в дуже обтислому латексному вбранні, і поміркувала, навіщо вона взагалі ці фото робить.

Христина позувала в латексному топі і спідниці від українського бренду Фото Planktonova

"До речі, я задумалась, для кого взагалі я роблю ці фото, якщо я навіть їх окрім телефону ніде не зберігаю… може друкувати треба, щоб в 70 згадати, яка я була сексі-пексі?! Друкуєте свої фото?", - звернулася Кріс до своєї аудиторії.

Красуня чекає на лайки

"Виходить, що фотосесії я роблю щоб показати вам, тому з вас лайк, ну і інколи для персональних розсилок, тільки не кажіть, дівчата, що ви так не робите, чи не робили ?!", - додала Горняк.

Цікаво, кому Кріс шле такі фото

Нагадаємо, лише кілька днів тому Христина відпочивала на Міконосі та селфила свої груди, хизуючись тим, що вони в неї свої.