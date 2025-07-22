"Все своє": Горняк на грецькому пляжі грайливо заселфила принади у бікіні
Нотаріуска-блогерка Христина Горняк, яка зараз відпочиває на обожнюваному нею грецькому острові Міконос, поділилася в Instagram своїми селфі в купальнику та несподіваним смолтоком, який стався в неї на пляжі.
Предметом стали груди 38-річної інфлуенсерки.
"Hello, hello! Трішки щасливої мордочки собі і вам у стрічку! Пити вино, засмагати, нічого не робити класно, але головне, щоб не дуже довго! Я ще не доросла до тієї стадії, віку, щоб от так постійно! Це вже такий має бути стан - повний дзен, я на шляху!", - написала Христина.
"P.s. Все своє, хоча могла б бути реклама якогось пластичного хірурга. Вчора мене на пляжі один ізраїльтянин запитав - а в тебе справжні груди, я здивувалась, бо ну явно ж є відмінність від зроблених. Але прикольне запитання при перших 10 хвилинах знайомства! От тобі і Міконос, острів свободи)", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Христина розповідала ТаблоID про свій догляд за обличчям, табу та улюблені б'юті-засоби.
Як відомо, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука розглядає можливість стати мамою і без чоловіка, адже, на думку блогерки, яскравим та сильним жінкам дедалі складніше знайти собі пару.
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