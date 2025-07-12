"Моя вечірка": Горняк у латексному боді наробила зухвалих знімків

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк вразила підписників новим гарячим контентом.

Христина попозувала у латексному боді з глибоким декольте.

"Моє життя - моя вечірка, і музику замовляю тільки я", - написала Горняк.

Горняк у звабливому образі попозувала для фото Фото planktonova.photo

Христина похвалилася зухвалим декольте Фото planktonova.photo

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Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк показалася у спортлуці на даху київської багатоповерхівки.

Також вона на пілатесі показувала, як готується до відпочинку на морі.