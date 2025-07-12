"Моя вечірка": Горняк у латексному боді наробила зухвалих знімків

Юлія Леськова - 12 липня, 12:51
Христина Горняк позує для фото
Фото planktonova.photo

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріуска Христина Горняк вразила підписників новим гарячим контентом. 

Христина попозувала у латексному боді з глибоким декольте. 

"Моє життя - моя вечірка, і музику замовляю тільки я", - написала Горняк. 


Христина Горняк показала нові світлини

Горняк у звабливому образі попозувала для фото

Фото planktonova.photo
Христина Горняк попозувала для нових фото

Христина похвалилася зухвалим декольте

Фото planktonova.photo
Христина Горняк у латексному боді наробила фото

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Фото planktonova.photo

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк показалася у спортлуці на даху київської багатоповерхівки

Також вона на пілатесі показувала, як готується до відпочинку на морі. 

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