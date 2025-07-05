Горняк у спортлуці помедитувала на даху київської багатоповерхівки. Фото

Фото з Instagram Христини Горняк

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк показалася у спортлуці на даху київського будинку під час медитації.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

"Недоспані ночі для мене - це одразу гарантія поганого настрою, безсилля, бо я дуже залежна від 7 годинного сну", - написала Христина.

Горняк зазначила, що іноді підіймається на дах й медитує у колі дівчат.

Горняк помедитувала на даху

"Але буває і от так, що ніби сил немає, та підіймаєшся на 14 поверх будівлі з видом на наш неймовірний Київ, бачиш захід сонця, чуєш гарну медитацію в колі дівчат, де енергія наповнюється сама собою, і ніби вже і краще, вже і настрій і сили зʼявляються! І потім знову ловиш себе на думці, що життя прекрасне вже тим, що воно є! Тут і зараз!" - додала блогерка.

Окрім медитації, можна було поспостерігати за заходом сонця

Фото з Instagram Христини Горняк

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк у вишуканому образі у стилі "Віднесені вітром" засвітилася на івенті колишньої дружини Миколи Тищенка.

Також Горянк показувала, як за допомогою пілатесу готується до відпочинку на морі.