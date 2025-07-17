Горняк у монокіні поніжилася з коктейлем на своєму улюбленому острові

Марія Мельник - 17 липня, 15:30

Друга дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска і інфлюенсерка Христина Горняк показалася на відпочинку у своєму улюбленому місці.

Саме острів Міконос красуня обрала для того, щоб провести свою відпустку і поповнити Instagram гарячим контентом. 

Христина вже встигла викласти відео, на якому млосно ніжиться з коктейлем у білому купальнику. 


"Пляжний день", - підписала відео блогерка.

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Блогерка швидко засвітила сідниці

До речі, у серпні минулого року Горняк відпочивала у цьому ж місці

До речі, у серпні минулого року Горняк відпочивала у цьому ж місці

Нагадаємо, ще в 2022-му, будучи у шлюбі, Христина казала, що якщо розведеться з Володимиром, то вже на другий день буде на Міконосі

Як відомо, під час свого заміжжя за шоуменом Володимиром Остапчуком Горняк не встигла реалізувати свою мрію - стати мамою. Однак пізніше вона запевнила, що зможе народити і без чоловіка.

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