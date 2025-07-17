Горняк у монокіні поніжилася з коктейлем на своєму улюбленому острові

Друга дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска і інфлюенсерка Христина Горняк показалася на відпочинку у своєму улюбленому місці.

Саме острів Міконос красуня обрала для того, щоб провести свою відпустку і поповнити Instagram гарячим контентом.

Христина вже встигла викласти відео, на якому млосно ніжиться з коктейлем у білому купальнику.

"Пляжний день", - підписала відео блогерка.

Спонсор ідеальної форми Христини - генетика і пілатес

Блогерка швидко засвітила сідниці

До речі, у серпні минулого року Горняк відпочивала у цьому ж місці

Нагадаємо, ще в 2022-му, будучи у шлюбі, Христина казала, що якщо розведеться з Володимиром, то вже на другий день буде на Міконосі.

Як відомо, під час свого заміжжя за шоуменом Володимиром Остапчуком Горняк не встигла реалізувати свою мрію - стати мамою. Однак пізніше вона запевнила, що зможе народити і без чоловіка.