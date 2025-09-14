Соловій у яскравій мінісукенці похизувалась оновленою зачіскою. Фото

Фото з Instagram Христини Соловій

32-річна співачка Христина Соловій похвалилася перед прихильниками неочікуваною зміною зачіски.

У своєму Instagram Соловій показалася у червоній мінісукні з бежевими бретелями. Але найбільшою родзинкою фото стала зачіска зірки - вона зробила собі трендовий чубчик.

Як вам нова зачіска зірки?

Нагадаємо, на початку вересня Христина Соловій похвалилася своїм виглядом у шкільній формі.

Також співачка показувалася у купальнику в басейні на тлі Київського моря.