Соловій у яскравій мінісукенці похизувалась оновленою зачіскою. Фото
32-річна співачка Христина Соловій похвалилася перед прихильниками неочікуваною зміною зачіски.
У своєму Instagram Соловій показалася у червоній мінісукні з бежевими бретелями. Але найбільшою родзинкою фото стала зачіска зірки - вона зробила собі трендовий чубчик.
Нагадаємо, на початку вересня Христина Соловій похвалилася своїм виглядом у шкільній формі.
Також співачка показувалася у купальнику в басейні на тлі Київського моря.
