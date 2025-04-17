"Думаю перебратися в Париж": декольтована Соловій показалася на тлі Ейфелевої вежі
Співачка Христина Соловій, яка у листопаді оголосила, що бере паузу від концертів, познайомилася з квітневим Парижем.
Своїм селфі просто з серця Франції 32-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.
"Думаю перебратися в Париж... Чи знов буде скандал?", - пожартувала Христина.
Як відомо, ТаблоID склав добірку найгучніших скандалів за участі Христини Соловій, як-от історія про її поцілунок із маленьким шанувальником.
Нагадаємо, торік Соловій зізналася, що має коханого і він - військовослужбовець. Але хто він, той загадковий чоловік, який відбив Христину в Сергія Жадана, артистка не розсекретила, хіба що в грудні засвітила його руку в пікселі на своєму стегні.
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