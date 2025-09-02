"Допоки влізаю": 32-річна Соловій похвалилася своїм виглядом у шкільній формі на традиційному фото

У День знань співачка Христина Соловій поділилася своєю ностальгією за школою.

В Instagram 32-річна знаменитість опублікувала фото, на якому постала у своїй шкільній формі, яка складалася зі спіднички та кофти винного кольору.

"Залишу собі це тут, як традицію цього дня. Треба ще багато вчитися, допоки влізаю у форму Дрогобицької гімназії 2009. Бо вчимося насправді усе життя", — написала вона.

Артистка згадала свої шкільні будні та похвалилася стрункими ніжками Фото instagram

Зазначимо, для Соловій вдягати шкільну форму — це справжня традиція, яку вона регулярно повторює.

Нагадаємо, у блозі зірки є чимало цікавих фото. Наприклад, романтична зйомка у панчохах на вулицях Парижу та ефектний знімок у купальнику. Також вона ділилася теплими сімейними спогадами.

До речі, Христина також відома гучними скандалами, які нещодавно детально описував ТаблоID. Особливо співачку обговорювали в мережі через цілунок з маленьким фаном та стосунки з Сергієм Жаданом, які завершилися, бо Соловій покохала іншого.