Іглесіас і Курнікова чекають на четверту дитину – інсайдери

Карина Тімкова - 28 серпня, 09:36
Енріке Іглесіас і Анна Курнікова чекають на четверту дитину

Схоже, Анна Курнікова вагітна четвертою дитиною від Енріке Іглесіаса

Фото instagram

Співак Енріке Іглесіас та його дружина, тенісистка Анна Курнікова чекають на четвертого малюка.

За інформацією Hola, колишня перша ракетка світу у парному розряді знаходиться вже на середині вагітності, а її 50-річний коханий цьому безмежно радий.

Вперше про ймовірне поповнення у родині заговори ще влітку. Тоді 44-річну Анну зазнімкували, коли вона відвозила діток до школи, а фани розгледіли у неї вагітний животик.


Анна Курнікова вагітна вчетверте від Енріке Іглесіаса
Близькі до родини інсайдери підтвердили чутки про вагітність спортсменки
Фото instagram
Енріке Іглесіас і Анна Курнікова стануть батьками вчетверте

Знаменитості цінують свою приватність, але інколи тішать фото зі своїми дітками

Фото instagram

Нагадаємо, подружжя виховує 7-річних близнюків Ніколаса і Люсі, а ще 5-річну Мері. Не так давно Енріке тішив милими моментами відпочинку зі спадкоємцями та показував повсякденний контент з сином і дочками.

Нагадаємо, пара разом вже 24 роки, а у мережі їхній шлюб називають міцним. До речі, якось артист розповів неочікувані деталі про їхні стосунки.

