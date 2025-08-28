Іглесіас і Курнікова чекають на четверту дитину – інсайдери
Співак Енріке Іглесіас та його дружина, тенісистка Анна Курнікова чекають на четвертого малюка.
За інформацією Hola, колишня перша ракетка світу у парному розряді знаходиться вже на середині вагітності, а її 50-річний коханий цьому безмежно радий.
Вперше про ймовірне поповнення у родині заговори ще влітку. Тоді 44-річну Анну зазнімкували, коли вона відвозила діток до школи, а фани розгледіли у неї вагітний животик.
Нагадаємо, подружжя виховує 7-річних близнюків Ніколаса і Люсі, а ще 5-річну Мері. Не так давно Енріке тішив милими моментами відпочинку зі спадкоємцями та показував повсякденний контент з сином і дочками.
Нагадаємо, пара разом вже 24 роки, а у мережі їхній шлюб називають міцним. До речі, якось артист розповів неочікувані деталі про їхні стосунки.