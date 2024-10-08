"Головне - натурально": Гвоздьова показала, як омолодити обличчя без косметолога

Хореографка Ілона Гвоздьова показала, як дбає про красу і молодість обличчя.

У своєму Instagram 36-річна танцівниця розповіла, як підтримувати м'язи обличчя в тонусі без втручання голки косметолога.

"Враховуючи тривожні ночі, тейпування обличчя допоможе швидше відновити мʼязи обличчя і вранці буду красунею. А головне - натурально", - поділилася Гвоздьова.

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Як відомо, останнім часом тейпування стає все більш популярним серед зірок. Акторка Ксенія Мішина для підтримання краси і молодості також обирає цей спосіб (щоправда, поки практикує його лише на шиї).