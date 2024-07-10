"Життя продовжується": Гвоздьова обличчям показала найкращі ліки від стресу

Марія Мельник 10 липня, 13:20
Гвоздьова у боді

Ілона Гвоздьова показала дієві способи боротьби зі стресом

Після трагічних подій 8-го липня українці продовжують оговтуватись і відновлювати власні ресурси.

Блогерка і хореографка Ілона Гвоздьова показала, завдяки яким ритуалам збирає себе до купи.

Ілона зробила йогу для обличчя і потренувалася вдома на килимку. Такі прості і водночас дієві поради кожен зможе відтворити у себе вдома.


"Після вчорашніх подій намагаюся прийти до ладу і зняти набряки з очей! Face уоgа мій ідеальний помічник. За 5 хвилин виконання вправ очі відкрилися", - запевнила блогерка.

Гвоздьова зробила вправи для розкриття очей

Ілона тримає руками верхню частину обличчя і заплющує та широко відкриває очі

Ілона у топі

Далі, стуляючи повіки, частково заплющує очі, тримаючи при цьому шкіру під очима

"Життя продовжується, і найкращі ліки від поганих думок - спорт", - вкотре порадила вона.

Ілона Гвоздьова у планці

Для тонусу тіла хореографка постояла у планці

Розтягнула м'язи спини і задньої поверхні стегна

Розтягнула м'язи спини і задньої поверхні стегна

І зробила кругові рухи верхньою частиною тулуба

І зробила кругові рухи верхньою частиною тулуба

Як відомо, протягом повномасштабного вторгнення Гвоздьова підтримує ментальну рівновагу завдяки спорту. Раніше вона вже показувала вправи для здорової спини та "пожежу" для сідниць.

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