"Завжди була проти дієт": Гвоздьова показала, як готує тіло до поїдання холодцю та олів'є на Новий рік. Відео

Тамара Кудрявченко 10 грудня, 17:30

Хореографка Ілона Гвоздьова не збирається позбавляти себе задоволення їсти смаколики під час прийдешніх різдвяно-новорічних днів. Тим більше, коли святкові страви зготує для неї мама.

Але разом з тим втрачати свою фізичну форму танцівниця теж не має наміру. Тож уже готує своє тіло до споживання холодця, олів'є та крабового салату.

Ілона Гвоздьова тіло

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Фото зі сторіс Instagram

Як саме Ілона готується, вона показала і розказала в Instagram.


"Настав час готувати тіло до новорічних свят, бо ж мама привезе холодець, олівʼє, крабовий! Я планую все це їсти 🙈 Слухайте, я завжди була проти дієт! Краще спорт, танці, секс і все це в комплексі", - наголосила 36-річна Гвоздьова.

Гвоздьова танці

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Ілона Гвоздьова хореограф

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До речі, нещодавно Ілона скаржилася, що під час відпочинку набрала кілька зайвих кілограмів, тому вперше за багато років пішла в спортзал.

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