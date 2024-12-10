"Завжди була проти дієт": Гвоздьова показала, як готує тіло до поїдання холодцю та олів'є на Новий рік. Відео
Хореографка Ілона Гвоздьова не збирається позбавляти себе задоволення їсти смаколики під час прийдешніх різдвяно-новорічних днів. Тим більше, коли святкові страви зготує для неї мама.
Але разом з тим втрачати свою фізичну форму танцівниця теж не має наміру. Тож уже готує своє тіло до споживання холодця, олів'є та крабового салату.
Як саме Ілона готується, вона показала і розказала в Instagram.
"Настав час готувати тіло до новорічних свят, бо ж мама привезе холодець, олівʼє, крабовий! Я планую все це їсти 🙈 Слухайте, я завжди була проти дієт! Краще спорт, танці, секс і все це в комплексі", - наголосила 36-річна Гвоздьова.
До речі, нещодавно Ілона скаржилася, що під час відпочинку набрала кілька зайвих кілограмів, тому вперше за багато років пішла в спортзал.