"36 то не 16": Гвоздьова поскаржилася на зайві кіло і вперше за довгий час пішла "сушитися" в зал

Марія Мельник 2 грудня, 16:30
Гвоздьова у топі
фото з Instagram

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка за час відпустки у Карпатах набрала зайві кіло, серйозно взялася за схуднення.

У своєму Instagram спортсменка звернулася до підписників і розказала, що вперше за довгий час пішла у спортзал не танцювати.

"Я набрала 1,5 кілограмчики. Сьогодні вже була зранку у спортзалі. Я до того завжди казала, що у спортзали не ходжу, тільки тренуюся. Але тут подивилася і думаю: "Матір Божа, жінко, твоє тіло - твоя візитівка".


Тож я таки пішла у спортзал. Хочу сказати, з точки зору професійних занять - це навіть дуже добре. Спочатку я набрала масу (всюди). Здається, на обличчі це навіть дуже гарно відбивається, тому що є такий здоровий рум'янець, щічки такі з'явилися. Ну а тепер сушка", - зазначила Ілона.

Гвоздьова про зайві кіло

Хоча танцівниця скаржиться на зайві кіло, вона радіє, що її обличчя дещо округлилося

Гвоздьова у спортзалі

Вперше за довгий час Гвоздьова не танцює, а тренується у спортзалі

Ілона Гвоздьова за кермом

Окрім тренувань танцівниця також почала ходити на масажі для тіла

Нагадаємо, на початку великої війни від стресу Гвоздьова схудла до 52 кіло і не подобалася собі. Раніше вона називала свою комфортну вагу.

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