Гвоздьова посвітила пружним тілом на ліжку в рекламі спіднього

9 грудня, 12:15
Гвоздьова з глибоким декольте
фото з Instagram

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка за час відпустки набрала зайвих кіло, схоже, цілком задоволена своїми формами.

У своєму Instagram спортсменка наробила спокусливого контенту у молочному спідньому для його реклами.

Гвоздьова у спідньому
Хореографка знає секрети для пружних сідниць і ніг

Гвоздьова в ліфі у ліжку

До речі, раніше Ілона розказувала, як їй закидали за відвертий контент у її "вже не 18"

Гвоздьова - фото сідниць ззаду

Однак танцівниці байдуже на засудження в її бік

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення від стресу Гвоздьова схудла до 52 кіло і не подобалася собі (при тому, що комфортна вага спортсменки - набагато більша).

Кілька тижнів тому під час відпочинку в Карпатах Гвоздьова набрала 1,5 кг, після чого побігла "сушитися" у спортзал і записалася на масажі.

Читайте також:

У стилі "Бріджертонів": Гвоздьова покрасувалася у корсетній сукні з прозорим декольте

"У цьому весь мій чоловік": Гвоздьова у день народження коханого показала, що він обожнює

Гвоздьова в ошатній сукні без бретелей продемонструвала пристрасні па у примірочній

гвоздьова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів