Гвоздьова посвітила пружним тілом на ліжку в рекламі спіднього
9 грудня, 12:15
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка за час відпустки набрала зайвих кіло, схоже, цілком задоволена своїми формами.
У своєму Instagram спортсменка наробила спокусливого контенту у молочному спідньому для його реклами.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення від стресу Гвоздьова схудла до 52 кіло і не подобалася собі (при тому, що комфортна вага спортсменки - набагато більша).
Кілька тижнів тому під час відпочинку в Карпатах Гвоздьова набрала 1,5 кг, після чого побігла "сушитися" у спортзал і записалася на масажі.
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