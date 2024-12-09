Гвоздьова посвітила пружним тілом на ліжку в рекламі спіднього

фото з Instagram

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка за час відпустки набрала зайвих кіло, схоже, цілком задоволена своїми формами.

У своєму Instagram спортсменка наробила спокусливого контенту у молочному спідньому для його реклами.

Реклама:

До речі, раніше Ілона розказувала, як їй закидали за відвертий контент у її "вже не 18"

Однак танцівниці байдуже на засудження в її бік

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення від стресу Гвоздьова схудла до 52 кіло і не подобалася собі (при тому, що комфортна вага спортсменки - набагато більша).

Кілька тижнів тому під час відпочинку в Карпатах Гвоздьова набрала 1,5 кг, після чого побігла "сушитися" у спортзал і записалася на масажі.