Гвоздьова у ліфі поспокушала виразним бюстом і поглядом. Фото

Марія Мельник 7 листопада, 16:45
Гвоздьова у корсетній сукні
скрін з Instagram

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка у жовтні минулого року збільшила груди, схоже, більш ніж задоволена результатом.

У своєму Instagram вона запостила фото у ліфчику, де крупним планом засвітила декольте.

Гвоздьова у ліфі посвітила грудьми

Той випадок, коли навіть найнеуважніший не скаже, що нічого не змінилось

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Нагадаємо, ще у червні 2021-го Instagram-аудиторія зашеймила Гвоздьову через "замалі груди", на що танцівниця різко відповіла, що не планує поповнювати ряди інстабарбі.

У вересні 2023-го Ілона зізналася, що після стресу, спорту і двох пологів її тіло дещо змінилося, тож вона висловила бажання зробити мамопластику.

У жовтні зірка перенесла операцію, а вже у грудні хизувалася оновленим бюстом у ліфі. Гвоздьова також зізнавалася, що не показувала коханому результат відразу після процедури

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гвоздьова
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