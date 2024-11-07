Гвоздьова у ліфі поспокушала виразним бюстом і поглядом. Фото
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка у жовтні минулого року збільшила груди, схоже, більш ніж задоволена результатом.
У своєму Instagram вона запостила фото у ліфчику, де крупним планом засвітила декольте.
Нагадаємо, ще у червні 2021-го Instagram-аудиторія зашеймила Гвоздьову через "замалі груди", на що танцівниця різко відповіла, що не планує поповнювати ряди інстабарбі.
У вересні 2023-го Ілона зізналася, що після стресу, спорту і двох пологів її тіло дещо змінилося, тож вона висловила бажання зробити мамопластику.
У жовтні зірка перенесла операцію, а вже у грудні хизувалася оновленим бюстом у ліфі. Гвоздьова також зізнавалася, що не показувала коханому результат відразу після процедури
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