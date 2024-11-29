Гвоздьова в купальнику станцювала на снігу і розказала, скільки кіло набрала у відпустці
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває у Карпатах, показала, як провела час у готелі.
Ілона, загорнута у рушник, повеселила бадьорим танцем у снігу і розказала, скільки кіло набрала за час відпустки.
"Травʼяний збір Наталії Федорівни (господині готелю) творить дива. Ну а якщо чесно, давно так весело я не відпочивала. Чан, ялинкові гілки і апельсини - чудовий оздоровчий набір", - підписала відео хореографка.
Ілона розповіла, що за час перебування у готелі набрала 1,5 кіло.
Нагадаємо, раніше Гвоздьова показувала, як дбає про красу і молодість обличчя. Ба більше, Ілона розповіла, як підтримувати м'язи обличчя в тонусі без втручання голки косметолога.
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