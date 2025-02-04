Панічні атаки, недосип і травми: Гвоздьова поскаржилася на здоров'я та показалася з батьками в Трускавці

Хореографка Ілона Гвоздьова разом з батьками вирушила у Трускавець.

У своєму Instagram танцівниця показала, як відновлювалася у лікувально-оздоровчому комплексі.

Батьки Ілони приділили особливу увагу своєму водному балансу

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"Як би позитивно я не вела свою сторінку, та за кадром я завжди залишаю весь негатив! ﻿﻿Спортивні травми, ﻿﻿постійний недосип, ﻿﻿стрес, ﻿﻿перевтома і великі фізичні навантаження. Все це має накопичувальний ефект, і у невідповідний момент бʼє по загальному стану!

Тому трохи вам відверто про себе, останні місяці я маю панічні атаки, вночі задихаюсь, коліна крутить, і загальний стан організму та імунітету через стрес і втому мають низькі показники! Але я не засмучуюсь, намагаюсь реагувати на сигнали свого тіла, і саме це стало причиною моєю поїздки в Трускавець!", - пояснила Гвоздьова.

Як відомо, останнім часом Гвоздьова скаржилася не лише на свій стан, а й на зайві кіло. Раніше Ілона пояснювала, чому 36 - не 16 та показала, як із цим боротися.