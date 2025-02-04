Панічні атаки, недосип і травми: Гвоздьова поскаржилася на здоров'я та показалася з батьками в Трускавці
Хореографка Ілона Гвоздьова разом з батьками вирушила у Трускавець.
У своєму Instagram танцівниця показала, як відновлювалася у лікувально-оздоровчому комплексі.
"Як би позитивно я не вела свою сторінку, та за кадром я завжди залишаю весь негатив! Спортивні травми, постійний недосип, стрес, перевтома і великі фізичні навантаження. Все це має накопичувальний ефект, і у невідповідний момент бʼє по загальному стану!
Тому трохи вам відверто про себе, останні місяці я маю панічні атаки, вночі задихаюсь, коліна крутить, і загальний стан організму та імунітету через стрес і втому мають низькі показники! Але я не засмучуюсь, намагаюсь реагувати на сигнали свого тіла, і саме це стало причиною моєю поїздки в Трускавець!", - пояснила Гвоздьова.
Як відомо, останнім часом Гвоздьова скаржилася не лише на свій стан, а й на зайві кіло. Раніше Ілона пояснювала, чому 36 - не 16 та показала, як із цим боротися.