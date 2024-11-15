Гвоздьова в ошатній сукні без бретелей продемонструвала пристрасні па у примірочній

Марія Ткаченко 15 листопада, 11:00
Ілона Гвоздьова
Фото Kateryna Hopkalo

Хореографка Ілона Гвоздьова вбралася в ефектну червоно-чорну сукню і наробила яскравого фотоконтенту для свого Instagram, навіть не виходячи з примірочної.

36-річна зірка продемонструвала перед камерою палкі танцювальні рухи, зібравши чимало компліментів у коментарях.

Хореографка Ілона Гвоздьова

Гвоздьова процес примірки сукні перетворила на справжнє шоу

Фото з Instagram Гвоздьової

Ліф сукні окреслив пишний бюст Ілони, який хореографка збільшила рік тому.

Танцівниця Ілона Гвоздьова

Ілоні не терпиться гайнути в танець

Гвоздьова з Танців з зірками

Що тут думати?! Треба брати!

Фото Ілони Гвоздьової
Ілона Гвоздьова в сукні

Цікаво, куди Ілона вигуляє це розкішне вбрання

Нагадаємо, Гвоздьова пояснювала, чому вирішила зробити мамопластику, та назвала її приблизну вартість.

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Гвоздьова у ліфі поспокушала виразним бюстом і поглядом. Фото


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