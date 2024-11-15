Гвоздьова в ошатній сукні без бретелей продемонструвала пристрасні па у примірочній
Хореографка Ілона Гвоздьова вбралася в ефектну червоно-чорну сукню і наробила яскравого фотоконтенту для свого Instagram, навіть не виходячи з примірочної.
36-річна зірка продемонструвала перед камерою палкі танцювальні рухи, зібравши чимало компліментів у коментарях.
Ліф сукні окреслив пишний бюст Ілони, який хореографка збільшила рік тому.
Нагадаємо, Гвоздьова пояснювала, чому вирішила зробити мамопластику, та назвала її приблизну вартість.
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Гвоздьова у ліфі поспокушала виразним бюстом і поглядом. Фото