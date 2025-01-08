Гвоздьова у боді влаштувала пластичні танці на тлі Карпат

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває у Буковелі, посвітила спортивною фігурою на тлі гір.

Для цього танцівниця у боді виконавала танець, де похизувалася гнучкістю і силою тіла.

"Здатність думати – це чудовий дар. Але здатність не думати - дар ще більший", - підписала відео Ілона.

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Не так давно Ілона набрала майже 2 кіло, які пасивно скидала в руках масажиста

Користуючись нагодою, танцівниця похизувалася видами (в усіх сенсах слова)

Гнучкості Ілони можна лише позаздрити

Хореографка не забуває про танці навіть під час відпочнку

Нагадаємо, раніше Гвоздьова показувала, як підтримує пружність і якість шкіри без відвідування спортзалу.