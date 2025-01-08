Гвоздьова у боді влаштувала пластичні танці на тлі Карпат
8 січня, 12:30
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка нині відпочиває у Буковелі, посвітила спортивною фігурою на тлі гір.
Для цього танцівниця у боді виконавала танець, де похизувалася гнучкістю і силою тіла.
"Здатність думати – це чудовий дар. Але здатність не думати - дар ще більший", - підписала відео Ілона.
Нагадаємо, раніше Гвоздьова показувала, як підтримує пружність і якість шкіри без відвідування спортзалу.
Читайте також:
"Твоя майбутня сім'я буде за тобою як за стіною": розчулена Гвоздьова привітала сина з 4-річчям
"У цьому весь мій чоловік": Гвоздьова у день народження коханого показала, що він обожнює
"Завжди була проти дієт": Гвоздьова показала, як готує тіло до поїдання холодцю та олів'є на Новий рік. Відео
Приєднуйтесь до дискусії